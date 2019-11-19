В Казахстане прокомментировали предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

Инициатива о встрече президентов России и Украины не имела цели изменить “нормандский формат”.

Инициатива о встрече президентов России и Украины не имела цели изменить "нормандский формат" или даже заменить его. Об этом заявил советник первого президента Казахстана Адиль Турсунов.

Нет речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате следует заменить на переговоры тет-а-тет или провести последнюю раньше первой объяснил чиновник

Он прокомментировал инициативу, поступившую от Нурсултана Назарбаева. Ранее политик встретился с Владимиром Зеленским и предложил организовать встречу с Путиным. Турсунов добавил, что саммит, минская площадка и двусторонние встречи не исключают друг друга. Они служат "взаимодополняющими компонентами общего процесса".

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин не планирует встречаться с Зеленским до "нормандского саммита".

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