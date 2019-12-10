Обмен пленными в Донбассе запланирован на 24 декабря

Заключенные вернутся домой до конца 2019 года.

Обмен пленными на Донбассе запланирован на 24 декабря. Ранее договоренность обмена "всех на всех" была заключена в Минске, но сейчас появилось понимание по датам. Об этом спикер рассказал во время брифинга после встречи с главами России, Франции и Германии в Париже.

Мы договорились о конкретной дате...Мы практически договорились о дате 24 декабря заявил политик

Зеленский добавил, что крайний срок соглашений по обмену истекает 31 декабря 2019 года. Он подчеркнул, что это победа, ради которой он ехал на "нормандский" саммит. Однако решение проблем должно носить комплексный характер. Обмен заключенными будет невозможен без обеспечения безопасности в регионе.

Ожидается, что до конца года домой вернутся 72 человека. В последний раз крупный обмен заключенными на Донбассе состоятся в декабре 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, а обратно вернулось 73 украинца.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский приехал в Донбасс в День вооруженных сил Украины.

Видео: YouTube/Дмитрий Гордон,Студия Квартал 95 Online, Зе! - Последний Шанс, Факти ICTV