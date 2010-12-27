Зеленский приехал в Донбасс в День вооруженных сил Украины

Президент страны поздравил военных с праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой, сообщалось на сайте Донецкой областной администрации. В область президент приехал в День вооруженных сил страны, отмечающийся 6 декабря.

В Донбассе Зеленский почтил минутой молчания погибших за независимость страны бойцов, а также поздравил военных с праздником. Кроме того, президент посетил штаб операции объединенных сил в Часов Яре и отметил, что украинская армия гарантирует успешность дипломатических переговоров. Это Зеленский и назвал причиной своего приезда к военнослужащим накануне парижской встречи в "нормандском формате". На международных переговорах обсудят ситуацию в Донбассе.

Ранее пранкер Лексус рассказал о звонке Зеленскому.