Пранкер Лексус рассказал о звонке Зеленскому

Разговор начался с фразы: "Кремль на проводе".

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал в Facebook о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пранкер отметил, что решился на звонок после того, как о своем телефонном разговоре с украинским лидером рассказала телеведущая Ольга Скабеева.

Столяров начал разговор с фразы: "Кремль на проводе". В ответ собеседник похожим на Зеленского голосом заявил: "Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?". Пранкер попросил снять с него запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну.

"Ну, у нас, смотрите... Хорошо, я тогда проведу вечер... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!", — заключил собеседник. После этого разговор прервался.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" на "России-1" рассказала о своем разговоре с Владимиром Зеленским. Она долго не могла связаться с ним напрямую, а когда все-таки дозвонилась, президент Украины не захотел с ней долго разговаривать. Он отметил, что с ней и ее близкими ничего не произошло, поэтому он продолжит говорить с коллегами, чтобы помочь тем, у кого что-то случилось. Комментируя поступок президента, Скабеева назвала Зеленского деликатным и приятным в общении человеком.

Видео: YouTube / Vovan222prank, Instagram / pranker_lexus