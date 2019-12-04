Зеленский не стал разговаривать с ведущей шоу "60 минут"

Президент Украины ответил на звонок журналистки, но быстро завершил диалог.

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева не смогла поговорить с Владимиром Зеленским в преддверии встречи "нормандской четверки". Фрагмент своего звонка лидеру Украины она показала во время эфира шоу.

Журналистка призналась, что пресс-служба президента Зеленского "по каким-то причинам отказывает" ей в беседе. В связи с этим на связалась с главой Украиной напрямую. После того, как она представилась Зеленский ответил, что всегда прерывается, чтобы помочь тем, у кого что-то случилось.

У вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами,

- заявил Зеленский и повесил трубку

Комментирую поступок президента Скобеева назвала его деликатным и приятным в общении человеком.

После зрителям показали отрывок речи главы украинского МИД, который на встрече стран НАТО назвал РФ "террористами". Поведение чиновника в преддверии диалога лидеров РФ и Украины журналистка посчитала странным.

Напомним, что Зеленский встретится с Путиным 9 декабря в Париже на встрече стран "нормандской четверки".

Видео: YouTube / 112 Украина, Зе!Президент, Квартал 95, Telegram/ skabeeva