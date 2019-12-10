Зеленский обещает продлить закон об особом статусе Донбасса

Закон продлят на один год.

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса. Он действовал с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019 года на территориях ЛНР и ДНР.

Этот закон есть, мы его продлим...Легче сейчас продлить документ и позже внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны сказал президент

Киев собирается продлить действие договора на один год. Сейчас такой "временный" вариант глава страны назвал более приемлемым. Он заметил, что никто не может сказать о том, как ситуация будет разворачиваться через 5-10 лет. Существующий закон нужно согласовать в трехсторонней контактной группе. Он добавил, что некоторые попытаются "выкручивать руки".

Ранее в коммюнике "нормандского" саммита лидеры четырех стран договорились, что статус нужно сделать постоянным. Это позволит провести в регионе выборы, которые будут одобрены ОБСЕ.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса.

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