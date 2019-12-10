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Лидеры "нормандской четверки" приняли коммюнике из трех пунктов

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Политики раскрыли итоги встречи.

Лидеры "нормандской четверки" приняли коммюнике из трех пунктов. В первом говорится о незамедлительных мерах по стабилизации конфликта на Донбассе. Украина должна установить перемирие в регионе до конца 2019 года. Также Киев создаст три новых района отвода боевых сил до конца марта 2020-го.

Второй пункт договора касается политической реализации минских соглашений. Это означает принятие закона об особом статусе Донбасса, чтобы состоялись выборы, одобренные ОБСЕ. Благодаря этому будут реализованы все договоренности между странами.

В третьем пункте устанавливается схема дальнейших действий. Концепция связана с выполнением обязательств. Реализация становиться зоной ответственности для местных министров и советников.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы.

Видео: YouTube/Зе! Канал

Теги: коммюнике, нормандский саммит, нормандский формат, париж
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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