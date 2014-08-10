В МИД России напомнили о том, как работал "нормандский формат".

Европейским представителям и конкретно Германии с Францией следовало бы извиниться перед Россией за недобросовестное участие в урегулировании регионального конфликта на Украине в рамках минских соглашений. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что в Москве не видят стремления коллективного Брюсселя, а также Парижа и Берлина к признанию своих ошибок. Однако при этом слышны новые требования.

Мне интересно, а когда принесут хотя бы извинения ЕСовцы и непосредственно представители стран - Германии и Франции - за то, что их руководители участвовали в таком переговорном процессе, нацеленном на достижение мирного урегулирования под "фальшивыми знаменами? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в ходе конфликта на Донбассе в период с 2014 по 2022 год столица Белоруссии выступала международной площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт в юго-восточной части Украины был подписан дипломатами в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер "Минск-2" подписан 12 февраля 2015 года. Документ состоял из 13 пунктов. В нем говорилось о режиме прекращения огня, отводе тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и местным ополчением и шаги по долгосрочному политическому урегулированию ситуации на территории. Однако власти из Киева регулярно нарушали минские договоренности. После начала специальной военной операции бывший президент Франции Франсуа Олланд, бывший немецкий канцлер Ангела Меркель и бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские соглашения всерьез, а также не собирались требовать от украинских властей их выполнения.

Фото и видео: МИД России