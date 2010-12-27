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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы
Сегодня, 8:58
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lesjasap

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

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Он напомнил, что Германия не отдала подозреваемого России.

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы, в котором погибли 98 человек. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление политика во время пресс-конференции в Париже после "нормандского саммита". Ранее Ангела Меркель просила Россию содействовать в расследовании данного преступления.

Это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе

заявил глава страны

Президент России добавил, что гражданин Грузии находился в розыске. Путин охарактеризовал его как жестокого и кровавого человека. Он не знает, что именно произошло, но в "бандитской среде может произойти все". Путин напомнил, что ранее Москва обращалась к Берлину с требованием выдать организатора предполагаемого теракта. Однако дипломаты не пошли не встречу российским правоохранительным органам.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: берлин, владимир путин, германия, теракт в метро
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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