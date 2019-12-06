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Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

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Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским. С президентом России канцлер Германии увидится в 17 часов (по Москве) 9 декабря. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на заместителя председателя правительства ФРГ. В 16 часов состоится рабочее заседание, а в 19 часов вечера лидеры четырех стран проведут совместную пресс-конференцию. Ульрике Деммер не уточнила, о каких вопросах будет идти речь на приеме тет-а-тет.

Я не могу опережать события

прокомментировала дипломат

Специалист считает, что у Меркель и Путина есть широкий спектр тем для обсуждения. Ранее сама Меркель говорила о том, что поднимет тему расследования убийства гражданина Грузии. Мужчину застрелили в Берлине 23 августа. В этом деле следствие подозревает "российский след".

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже.

Видео: YouTube/Guardian News, Global Citizen, Daily Mail

Теги: ангела меркель, владимир зеленский, нормандский саммит, нормандский формат, париж
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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