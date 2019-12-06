Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита "нормандской четверки". Обсуждение глав Франции, Германии, России и Украины позволит урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом сообщил "ТАССу" пресс-секретарь президента России. Встреча закрепит безальтернативность "Минска-2" и не допустить попыток размывания соглашений.
Настрой серьезный, ожидание одно
прокомментировал Дмитрий Песков
В рамках формата Путин планирует провести личные переговоры со всеми президентами. Двусторонние контакты запланированы с Макроном, Меркель и Зеленским.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову.
Видео: YouTube/ Телеканал ICTV
Обсуждение ( 0 )