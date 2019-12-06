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Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

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Он раскрыл основную задачу, поставленную перед президентами.

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита "нормандской четверки". Обсуждение глав Франции, Германии, России и Украины позволит урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом сообщил "ТАССу" пресс-секретарь президента России. Встреча закрепит безальтернативность "Минска-2" и не допустить попыток размывания соглашений.

Настрой серьезный, ожидание одно

прокомментировал Дмитрий Песков

В рамках формата Путин планирует провести личные переговоры со всеми президентами. Двусторонние контакты запланированы с Макроном, Меркель и Зеленским.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову.

Видео: YouTube/ Телеканал ICTV

Теги: кремль, нормандский саммит, нормандский формат, париж
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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