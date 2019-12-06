Политик дал рекомендации по грядущему "нормандскому формату".

Петр Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один. Экс-президент Украины беспокоится о проведении "нормандского саммита". Об этом он написал в блоке для местного издания "Украинская правда".

Политик посоветовал действующему главе страны отказаться от личной встречи с Путиным. Он предлагает обсуждать важные вопросы только при присутствии лидеров Франции и Германии. В частности, не включать вопросы по газовой системе в общую повестку дня.

Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз прокомментировал Порошенко

Ранее помощник Зеленского Юрий Ушаков рассказал, что есть намерение провести встречу двух президентов. По словам Дмитрия Пескова, формат общения Зеленского и Путина будет объявлен ближе к встрече.

Ранее Piter.tv писал о том, что Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан.

Видео: YouTube/Петро Порошенко