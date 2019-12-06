Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову

Песков не может комментировать постановления судебных инстанций.

В Кремле видят резонанс вокруг московских протестов, но не склонны его преувеличивать. Дмитрий Песков не хочет комментировать приговор Егора Жукова, осужденного на три года условно. Об этом он сообщил "ТАССу". Юношу наказали на призывы к экстремизму, которые он высказывал на собственном YouTube-канале. Срок в колонии общего режима получил Никита Чирцов. Администрация понимает, что "московское дело" вызывает общественное возмущение.

Мы видели разные дискуссии на этот счет, разные личные точки зрения...Мы очень внимательно все отслеживаем заметил пресс-секретарь президента РФ

Песков добавил, что в Кремле не настроены закрывать глаза, но и не хотят преувеличивать. Сам Песков не может реагировать на судебные решения. Однако он знает о том, что о Егоре Жукове докладывали Владимиру Путину. Спикер заметил, что лидер страны не может подробно вникать в суть каждого уголовного дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков уверен, что протесты в Париже не повлияют на проведение саммита.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News