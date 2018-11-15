Фигурант "московского дела" Никита Чирцов получил год колонии

Суд учел, что молодой человек с сентября сидел в СИЗО.

Никита Чирцов получил год колонии за нападение на полицейского. Отбывать наказание 22-летний программист будет в колонии общего режима. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы днем 6 декабря.

Суд приходит к выводу, что Чирцов виновен в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ объявила судья Елена Булгакова

Судья зачел в срок отбывания наказания фигуранту "московского дела" время ареста, которое Чирцов провел в СИЗО. Напомним, что юноша находился в заключении с 1 сентября 2019 года. Учитывались и смягчающие доказательства вины, такие как наличие у Чирцова пожилой бабушки, о которой нужно заботиться. Молодой человек также помогает в благотворительной организации, что позитивно говорит о его образе жизни. Сам Никита уже извинялся перед представителем закона и готов компенсировать ему ущерб. Полицейский принял деньги от молодого человека и сначала согласился на примирение, но после передумал. По мнению судьи, Чирцов может исправиться только в условиях изоляции от общества.

Напомним, что прокуратура просила наказать фигуранта расследования на 2,5 года лишения свободы. В ходе митинга 27 июля Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка, чем причинил ему физическую боль. Нарушителя задержали не сразу. Его доставили из Минска.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд приговорил Егора Жукова к условному сроку.

Видео: Грани.Ру