Сергей Зуев будет дома под стражей до 7 декабря.

Тверской суд Москвы выдал санкцию на домашний арест ректора Шанинки до 7 декабря. Мера пресечения вынесена в адрес ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву. Об этом журналистам рассказали представители инстанции.

Тверской районный суд 13 октября 2021 года отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. пресс-служба суда

Известно, что на заседании присутствовало около 60 человек, поддерживающих Зуева. Речь идет о студентах и преподавателях. Адвокат ректора "Шанинки" не планирует обжаловать свою меру пресечения. При вынесении постановления суд руководствовался данными о проблемах со здоровьем фигуранта расследования. Такой информацией с прессой поделилась адвокат Татьяна Пухова. Она напомнила, что ее клиент подозревается по делу о мошенничестве.

СК передал в суд дела в отношении экс-депутата Романа Коваля и его помощника.

Фото и видео: пресс‑служба Тверского суда