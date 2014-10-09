СК передал в суд дела в отношении экс-депутата Романа Коваля и его помощника

Коваль обвиняется в получении взятки, Гришин – в посредничестве во взяточничестве.

Следственный комитет РФ завершил уголовные дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля, обвиняемого во взяточничестве, и его помощника Андрея Гришина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Дела направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в Петербурге с 2018 по 2020 годы Коваль получил через посредника Гришина от представителя коммерческих компаний взятку в виде 10,6 млн рублей и автомобиля Audi Q7 стоимостью 6,2 млн рублей. За это депутат должен был выделить субсидии на приобретение оборудования и материалов для пяти бюджетных медучреждений Петербурга.

Также в 2019 году Коваль не без помощи Гришина получил от представителя организации "Рубин" взятку в виде 800 тысяч рублей. Депутат же должен был вновь воспользоваться своим положением и выделить субсидии на приобретение и монтаж лифтового оборудования одному из городских родильных домов.

В целях обеспечения конфискации и исполнения приговора суда на полученный Ковалем в качестве взятки автомобиль Audi Q7, а также на имущество обвиняемых в общей сумме более 17 млн рублей наложен арест. пресс-служба Следственного комитета РФ

Также в Ленобласти в получении крупной взятки подозревается сотрудник РЖД.

Фото: assembly.spb.ru