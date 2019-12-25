В Ленобласти сотрудник РЖД подозревается в получении взятки

Обвиняемый находится под домашним арестом.

В Ленобласти сотрудник РЖД подозревается в получении крупной взятки. Он рассчитывал получить два миллиона, но успел принять только одну восьмую суммы. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено сотруднику Октябрьской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД". По версии следствия, в августе сотрудник намекнул руководству коммерческой фирмы, что за заключение контракта нужно перевести два миллиона рублей на счета подконтрольных ему компаний. Деньги должны были поступить по поддельным договорам за поставку материалов и оказание услуг.

Ныне обвиняемый смог получить часть суммы в размере 250 тысяч рублей. После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обвиняемый находится под домашним арестом.

В конце августа суд Петербурга оштрафовал и отпустил двух женщин, попавшихся на взятке полицейскому.

Фото: Piter.tv