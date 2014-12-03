Суд Петербурга оштрафовал и отпустил двух женщин, попавшихся на взятке полицейскому

Однако свою вину женщины не признали.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Малики Мурзалиевой и Дилназахон Нурматовой. В 2019 году женщины попались на взятке полицейскому. Так, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей каждой, а также учел срок задержания и содержания женщин под стражей до разбирательства с 1 декабря 2019 года по 18 августа 2020-го и освободил их. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Однако свою вину женщины не признали. По их мнению, со стороны правоохранителя они увидели правокационные действия. Более того, женщины заявили, что из-за языкового барьера не знают разницы между словами "штраф" и "взятка". Они думали, что их действия не противоречили закону.

Случай произошел 29 ноября 2019 года. Женщины положили 200 тысяч рублей в ежедневник начальника пятого отдела полиции, чтобы тот отпустил пятерых задержанных. Однако мужчина взятку не принял, напротив – сообщил об инциденте коллегам из экономической полиции.

Ранее мы писали, что суд отправил в колонию адвоката, обещавшего помочь бизнесмену за 3 млн рублей.

Фото: Piter.tv