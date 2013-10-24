Суд отправил в колонию адвоката, обещавшего помочь бизнесмену за 3 млн рублей

Мужчина признал свою вину.

Невский районный суд Петербурга отправил в исправительную колонию общего режима на 3,5 года адвоката Сергея Грузнева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

С 2010 года мужчина являлся адвокатом компании "Невская коллегия адвокатов Санкт-Петербурга". Сам инцидент произошел в 2019 году. Грузнев готов был решить проблему бизнесмена и его супругу за 3 млн рублей. Перед этим адвокат сообщил мужчине, что в его отношении собираются возбудить дело. Изначально пара приняла предложение, но после решила обратиться в полицию.

Первую часть выплаты за услугу адвокат должен был получить в кафе "Урарту" на улице Бабушкина. Юрист получил муляж денег под наблюдением правоохранителей, которые после задержали злоумышленника.

Ранее мы писали, что петербургский адвокат подал в суд на "Первый канал" из-за негативного контента.

Фото: Piter.tv