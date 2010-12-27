Cуд арестовал адвоката, обещавшего помочь бизнесмену за 3 млн рублей

Подозреваемый пробудет под стражей до января 2020.

Суд заключил под стражу адвоката, который подозревается в совершении покушения на мошенничество. Об этом 15 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По информации СМИ, Сергей Грузнев готов был решить проблему бизнесмена за 3 млн рублей. Перед этим адвокат сообщил мужчине, что в его отношении собираются возбудить дело.

Подозреваемый отрицает свою вину и просил в качестве наказания домашний арест или залог. Невский районный суд решил оставить подсудимого под стражей до 12 января 2020.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец боялся потерять водительские права и оплатил 900 тыс. рублей долга по алиментам.

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