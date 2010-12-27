  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Cуд арестовал адвоката, обещавшего помочь бизнесмену за 3 млн рублей
Сегодня, 22:34
60
nadezhda_sib

Cуд арестовал адвоката, обещавшего помочь бизнесмену за 3 млн рублей

0 0

Подозреваемый пробудет под стражей до января 2020.

Суд заключил под стражу адвоката, который подозревается в совершении покушения на мошенничество. Об этом 15 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По информации СМИ, Сергей Грузнев готов был решить проблему бизнесмена за 3 млн рублей. Перед этим адвокат сообщил мужчине, что в его отношении собираются возбудить дело. 

Подозреваемый отрицает свою вину и просил в качестве наказания домашний арест или залог. Невский районный суд решил оставить подсудимого под стражей до 12 января 2020. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец боялся потерять водительские права и оплатил 900 тыс. рублей долга по алиментам. 

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии