Петербуржец боялся потерять водительские права и оплатил 900 тыс. рублей долга по алиментам

Отцу, который не выплачивал алименты, грозила административная и уголовная ответственность.

Мужчина выплатил долг по алиментам после того, как ему пригрозили лишением водительских прав. Общая сумма задолженности составила почти 900 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Ранее суд вынес решение, по которому 50-летний петербуржец должен был выплачивать 10 тыс. рублей с индексацией ежемесячно на содержание своего сына 2004 года рождения. В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство в Красносельском РОСП УФССП по Петербургу.

Судебные приставы наказали нарушителя и делали списания с его зарплаты, денег, находящихся в банке, а также запретили регистрационные действия в отношении автомобилей, которые принадлежали отцу. Однако из-за нерегулярных списаний образовался долг в почти 900 тыс. рублей.

Судебные приставы вызвали мужчину на прием, где объяснили, что ему может грозить административная и уголовная ответственность за неуплату алиментов. Больше всего петербуржца напугало то, что его могут ограничить в праве пользоваться водительскими правами, после чего он выплатил почти всю сумму. На данный момент выплаты по алиментам списывают из его заработной платы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженке не удалось добиться признания СКК памятником.

Фото: vk.com/fssp_work