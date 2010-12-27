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Петербуржец боялся потерять водительские права и оплатил 900 тыс. рублей долга по алиментам
Сегодня, 21:51
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nadezhda_sib

Петербуржец боялся потерять водительские права и оплатил 900 тыс. рублей долга по алиментам

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Отцу, который не выплачивал алименты, грозила административная и уголовная ответственность.

Мужчина выплатил долг по алиментам после того, как ему пригрозили лишением водительских прав. Общая сумма задолженности составила почти 900 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу. 

Ранее суд вынес решение, по которому 50-летний петербуржец должен был выплачивать 10 тыс. рублей с индексацией ежемесячно на содержание своего сына 2004 года рождения. В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство в Красносельском РОСП УФССП по Петербургу. 

Судебные приставы наказали нарушителя и делали списания с его зарплаты, денег, находящихся в банке, а также запретили регистрационные действия в отношении автомобилей, которые принадлежали отцу. Однако из-за нерегулярных списаний образовался долг в почти 900 тыс. рублей.

Судебные приставы вызвали мужчину на прием, где объяснили, что ему может грозить административная и уголовная ответственность за неуплату алиментов. Больше всего петербуржца напугало то, что его могут ограничить в праве пользоваться водительскими правами, после чего он выплатил почти всю сумму. На данный момент выплаты по алиментам списывают из его заработной платы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженке не удалось добиться признания СКК памятником. 

Фото: vk.com/fssp_work

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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