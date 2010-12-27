Защитнице СКК не удалось оспорить отказ признать здание памятником

Жительница Петербурга хотела, что СКК сделали объектом культурного наследия.

КГИОП отказался включать СКК "Петербургский" в список объектов культурного наследия, петербурженка хотела оспорить решение ведомства в суде. Добиться своего активистке не удалось. В пятницу, 15 ноября, Куйбышевский районный суд города не удовлетворил исковые требования Ларисы Лопаткиной к ведомству. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петербурженка подала иск в суд 29 октября, она просила признать действия КГИОП незаконными. В комитете свое решение объяснили тем, что здание было построено не так давно.

Ранее главный архитектор Петербурга рассказал об обновленном СКК. Комплекс станет одной из главных площадок для чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Фото: Piter.TV