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Суд Петербурга рассмотрит иск защитников СКК к КГИОП
Сегодня, 19:38
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Суд Петербурга рассмотрит иск защитников СКК к КГИОП

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Активисты требуют включить спортивно-концертный комплекс в перечень объектов культурного наследия.

Куйбышевский районный суд Петербурга проведет предварительное судебное заседание по иску к КГИОП. Ранее в ведомстве отказались включать СКК "Петербургский" в перечень объектов культурного наследия. Об этом 29 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Соответствующий иск в суд подала активистка Лариса Лопаткина  Предварительное судебное заседание назначили на 12 ноября. 

В комитете свое решение объяснили тем, что здание было построено не так давно. 

Ранее вице-губернатор Батанов раскрыл подробности реконструкции СКК

Фото: Википедия

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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