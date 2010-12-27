Суд Петербурга рассмотрит иск защитников СКК к КГИОП

Активисты требуют включить спортивно-концертный комплекс в перечень объектов культурного наследия.

Куйбышевский районный суд Петербурга проведет предварительное судебное заседание по иску к КГИОП. Ранее в ведомстве отказались включать СКК "Петербургский" в перечень объектов культурного наследия. Об этом 29 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Соответствующий иск в суд подала активистка Лариса Лопаткина Предварительное судебное заседание назначили на 12 ноября.

В комитете свое решение объяснили тем, что здание было построено не так давно.

Ранее вице-губернатор Батанов раскрыл подробности реконструкции СКК.

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