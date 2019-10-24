Город готов предложить подрядчикам лишь 10 млрд рублей.

В четверг, 24 октября, вице-губернатор Батанов раскрыл подробности реконструкции СКК. Об этом сообщает "Фонтанка".

Объект планируют реконструировать к маю 2023 года. Однако, вице-губернатор отметил, что это будет очень сложно сделать. В данный момент город ищет как раз таких подрядчиков, которые смогут уложиться в эти сроки. При этом власти Петербурга готовы предложить подрядчикам лишь 10 млрд рублей.

"Объект очень тяжелый, и по срокам, и по наполняемости, и по резонансу. Так что рады будем и одному. Если окажется несколько – начнется конкурс, где главным критерием будет снижение участия города; максимум, что мы готовы предложить – 10 млрд, но в любом случае не более 50% стоимости объекта, любые риски удорожания работ – на концессионере", –заявил Батанов.

Батанов заявил, что перед началом реконструкции необходимо будет вывезти из СКК оборудование: световое, столы, стулья и все остальное. Также ближайшее время специалисты проверят крышу, которая сильно течет. Кроме того, перед сдачей объекта устранят недостатки в пожарной безопасности.

Напомним, что СКК должен стать одной из главных площадок предстоящего чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Ранее Piter.TV сообщал о судах вокруг СКК и ситуации, когда активисты заявили, что в Смольном якобы выдали документ на вырубку леса у комплекса. Позже эта информация была опровергнута.

Видео:Piter.TV