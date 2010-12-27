Смольный опроверг вырубку деревьев у СКК

В администрации города отметили, что соответствующие документы не подписаны.

В четверг, 10 октября, петербургские активисты заявили, что Комитет по благоустройству Петербурга выдал ордер на вырубку деревьев в сквере около СКК. Специалисты ведомства провели проверку на территории. Об этом сообщает ресс-служба Смольного.

В ведомстве отметили, что сноса деревьев и кустарников не выявлено. Работы на газонах пока не начались. В администрации города отметили, что соответствующие документы не подписаны.

По порубочному билету, выданному комитетом ООО "СКА Арена", инженерно-геологические изыскания могут проводиться на газонах площадью 1970 кв. м. О сносе деревьев и кустарников речь в порубочном билете не идет. Но получение данного документа требуется при повреждении любых зеленых насаждений – в том числе, травы, растущей на газонах сказано в сообщении

Петербургские активисты узнали, что порубочный билет дает разрешение на вырубку зеленых насаждений около спортивного комплекса на проспекте Юрия Гагарина. Разрешение было выдано ООО "СКА-Арена" еще 6 сентября 2019 года.

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Фото:пресс-служба смольного