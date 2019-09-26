Эффект "Матрешки". Вокруг петербургского СКК – суды активистов и "концертников"

Размер одного из исков – 2,4 миллиона рублей.

По информации Piter.TV, с иском в отношении СПБ ГУП "ПСКК" (компании-владельца спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский") в суд обратилась компания "Матрёшка Концертс", занимающаяся организацией массовых мероприятий и концертов. Дело рассматривается в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти. Предметом экономического спора стало "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг". Сумма иска – 2 452 753 рублей.

"Да, в настоящий момент СКК не выполнил свои обязательства по прошедшему мероприятию в довольно крупном размере и добровольно их выполнять не собирается. Другие подробности спора пока сообщить не можем", – рассказала Piter.TV Елена Лазутина, юрист Matreshka Concerts.

Отметим, что последним мероприятием, за которое отвечала компания, стало выступление певицы и актрисы Дженифер Лопес в Петербурге. Концерт дивы состоялся 11 августа 2019 года.

Piter.TV выяснил, что дело вокруг комплекса не стал единственным. Куйбышевский районный суд зарегистрировал иск петербурженки Ларисы Лопаткиной, требующей признать СКК "Петербургский" памятником культурного наследия. В заявлении приводится информация, что в марте 2019 года зампредседателя петербургского ВООПИиК Антон Иванов и президент Союза Архитекторов Петербурга Олег Романов обратились в КГИОП с заявлением о включении СКК в реестр объектов культурного наследия, представив соответствующие документы. Однако в комитете отказали заявителям, отмечает активистка. Там сослались на время строительства и оформления объекта – 1980-1982 гг.

Piter.TV отправил запросы в КГИОП и комитет имущественных отношений (совладельца СПБ ГУП "ПСКК") с просьбой прокомментировать данные иски.

Лариса Лопаткина рассказала о своем иске в группе "Сквер у СКК".

"В течение 5 дней станет известно, принял ли суд [иск] к рассмотрению", – сообщают в группе.

Ранее в группе было опубликовано открытое письмо правительству Петербурга. Там активисты делятся опасениями, что на месте снесенной арены будет развернута масштабная застройка квартала.

"Кто виноват, что СКК долгое время был брошен на произвол судьбы? Учредители ПСКК – Спорткомитет и КИО, куда они смотрели? Лишали СКК мероприятий (т.е., возможности заработать на ремонт в том числе), вместо того, чтобы вовремя помочь? В начале ноября 2018 в СКК прошел ЧМ по прыжкам на батуте. Для него комплекс получил паспорт безопасности, который зафиксировал пригодность здания для нахождения там зрителей и спортсменов, в том числе большого количества детей. И последний концерт 11.08.19 собрал в якобы аварийном здании 23 тысячи зрителей. Почему прежние проверки МЧС не выявляли замечаний и вдруг, внезапно, выявили необратимую аварийность? Создается впечатление, что СКК, просто приведенный в порядок, будет конкурентом построенных в последние годы спортивных и зрелищных сооружений, многие из которых — частные", – отмечается в заявлении.

В августе 2019 года Градостроительный совет Петербурга согласился с возможностью сноса СКК "Петербургский" и строительства нового здания на его месте. В середине сентября компания "Стройтрансгаз" объявила конкурс на демонтаж СКК, но позже отменила его. В связи с этим будущее комплекса остается под вопросом.

Разговоры о возведении новой хоккейной арены на месте СКК усилились с моментом победы российской заявки на проведение чемпионата мира в 2023 году. Ранее в стане петербургского СКА сообщали, что строительство начнется в 2020 году.

Противники сноса арены выходят на пикеты и настаивают, что СКК является памятником архитектуры, который следовало бы отремонтировать.

Фото, видео: Piter.TV