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Петербуржцы вышли на массовый пикет в защиту СКК "Петербургский"

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В согласованной акции принимает участие 50 человек.

В среду, 28 августа, петербуржцы вышли на массовый пикет в защиту СКК "Петербургский" и зеленых территорий вокруг него. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

наследие великой страны

сказано на плакатах митингующих

По данным корреспондента, в согласованном митинге принимает участие около 50 человек. 

Напомним, что власти Петербурга намерены снести СКК и возвести новую ледовую арену к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Петербуржцы уверены, что СКК "Петербургский" это памятник архитектуры. Отметим, что протестующие неоднократно выходили с плакатами к Смольному и градостроительному совету. Так, 26 января активисты вышли на  флешмоб "Обнять СКК. Окружим СКК живым кольцом". 

Ранее мы сообщали о том, что КГИОП не признал здание бумажной промышленности памятником.

Видео и фото:Piter.TV

 

 

 

Теги: митинги спб, новости спб, общество, скк петербургский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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