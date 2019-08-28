В согласованной акции принимает участие 50 человек.

В среду, 28 августа, петербуржцы вышли на массовый пикет в защиту СКК "Петербургский" и зеленых территорий вокруг него. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

наследие великой страны сказано на плакатах митингующих

По данным корреспондента, в согласованном митинге принимает участие около 50 человек.

Напомним, что власти Петербурга намерены снести СКК и возвести новую ледовую арену к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Петербуржцы уверены, что СКК "Петербургский" это памятник архитектуры. Отметим, что протестующие неоднократно выходили с плакатами к Смольному и градостроительному совету. Так, 26 января активисты вышли на флешмоб "Обнять СКК. Окружим СКК живым кольцом".

Ранее мы сообщали о том, что КГИОП не признал здание бумажной промышленности памятником.

Видео и фото:Piter.TV