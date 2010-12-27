КГИОП не признал здание бумажной промышленности памятником 

Ведомство обсудит на Градостроительном совете вопрос о сохранении архитектурного облика будущего жилого дома на месте этого здания.

В среду, 28 август, стало известно о том, что КГИОП не признал здание НИИ бумажной промышленности памятником. Об сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что все необходимые экспертизы завершены. Специалисты провели фотофиксацию и визуальный осмотр. Кроме того, эксперты изучилинаучно-исследовательские материалы. В итоге комиссия приняла решение, что здание не попадет в перечень выявленных объектов культурного наследия Петербурга.

По мнению горожан, на месте здания НИИ бумажной промышленности намереваются построить жилой комплекс. Ведомство заявило, что в ближайшее время на Градостроительном совете будет поднят вопрос о сохранении архитектурного облика будущего жилого дома. Петербургские активисты намерены отстоять целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте.

Заключение КГИОП тенденциозно донельзя. Они проигнорировали все, что относится к ценности здания заявили активисты

Они намерены вместе с депутатом Борисом Вишневским добиваться повторного рассмотрения.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга намерены "разрисовать" детские поликлиники.

Фото:Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем!/вк