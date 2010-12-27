В среду, 28 августа, стало известно, что власти Петербурга намерены "разрисовать" детские поликлиники. Соответствующее заявление было сделано на заседании правительства в Смольном.
По словам парламентариев, дети должны себя чувствовать в поликлинике комфортно, как в детском саду. В новых интерьерах больниц скоро появятся специальные зоны с играми, а также краски и фломастеры. Стены учреждений разукрасят яркими цветами и персонажами из мультфильмов и сказок. На заседании был предложен вариант необычного указателя для кабинета прививок - рисунок удава.
Также власти Северной столицы намерены оборудовать медсестрам место под компьютеры.
Ранее мы сообщали о том, что в России в два раза выросли траты на подготовку ребенка к школе.
Фото:pixabay
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