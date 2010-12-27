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Власти Петербурга намерены "разрисовать" детские поликлиники
Сегодня, 18:56
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга намерены "разрисовать" детские поликлиники

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В новых интерьерах больниц появятся специальные зоны с играми, а также красками и фломастерами.

В среду, 28 августа, стало известно, что власти Петербурга намерены "разрисовать" детские поликлиники. Соответствующее заявление было сделано на заседании правительства в Смольном.

По словам парламентариев, дети должны себя чувствовать в поликлинике комфортно, как в детском саду. В новых интерьерах больниц скоро появятся специальные зоны с играми, а также краски и фломастеры. Стены учреждений разукрасят яркими цветами и персонажами из мультфильмов и сказок. На заседании был предложен вариант необычного указателя для кабинета прививок  - рисунок удава. 

Также власти Северной столицы намерены оборудовать медсестрам место под компьютеры. 

Ранее мы сообщали о том, что в России в два раза выросли траты на подготовку ребенка к школе.

Фото:pixabay

 

 

 

Теги: здоровье, новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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