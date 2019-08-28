В среднем эта сумма за последние два года увеличилась с 12 тысяч 745 рублей до 26 тысяч 986 рублей.

В России в два раза выросли траты на подготовку ребенка к школе. В среднем эта сумма за последние два года увеличилась с 12 тысяч 745 рублей до 26 тысяч 986 рублей. Об этом сообщили специалисты ВЦИОМ.

В этом году родителям придется отдать за школьную форму более 13 тысяч рублей, а за рюкзак — более 3 тысяч рублей. До 3 тысяч 119 рублей увеличилась и стоимость учебно-методических материалов. Чтобы купить школьные принадлежности, нужно заплатить от 2 тысяч 217 рублей. За охрану, техническое оснащение класса и иные нужды респондентам придется отдать 1 тысячу 781 рублей.

Опрос провели 23 августа среди 1600 россиян методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.

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