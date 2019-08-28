  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:24
61
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Названы самые любимые жанры кино у россиян

0 0

Лидируют в списке комедии.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос и выяснили, какие жанры кино пользуются у россиян популярностью. Об этом пишет агентство RNS, ссылаясь на результаты исследования специалистов.

Выяснилось, что наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии. За них проголосовали 80 % опрошенных респондентов. На втором месте в списке оказались военные фильмы. За них свои голоса отдали 77 % людей. Замыкает тройку лидеров историческое кино с 74 % голосов.

Также в топ-5 попали детективы (64 %) и приключенческие фильмы (66 %). Наименьший интерес у россиян вызывают триллеры (28 %) и эротические фильмы (13 %).

Ранее был назван  самый популярный российский фильм XXI века.

Видео: YouTube/Ivan Anisimov

Теги: вциом, кино, опрос
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии