Названы самые любимые жанры кино у россиян

Лидируют в списке комедии.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос и выяснили, какие жанры кино пользуются у россиян популярностью. Об этом пишет агентство RNS, ссылаясь на результаты исследования специалистов.

Выяснилось, что наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии. За них проголосовали 80 % опрошенных респондентов. На втором месте в списке оказались военные фильмы. За них свои голоса отдали 77 % людей. Замыкает тройку лидеров историческое кино с 74 % голосов.

Также в топ-5 попали детективы (64 %) и приключенческие фильмы (66 %). Наименьший интерес у россиян вызывают триллеры (28 %) и эротические фильмы (13 %).

Ранее был назван самый популярный российский фильм XXI века.

Видео: YouTube/Ivan Anisimov