Назван самый популярный российский фильм XXI века

Победитель определялся по оценкам, поставленным пользователями сервиса "Кино Mail.ru".

Аналитика сервиса "Кино Mail.ru" назвали самый популярный российский фильм XXI века. Им стала спортивная историческая драма "Легенда №17" с Данилой Козловским в главной роли. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования.

Фильм режиссера Николая Лебедева вышел в прокат в 2013 году. История рассказывает о жизни советского хоккеиста Валерия Харламова.

Победитель определялся по оценкам, которые поставили пользователи сервиса "Кино Mail.ru". Рейтинг составлялся на основе почти шести миллионов оценок. За "Легенду №17" проголосовали представители каждой из возрастных групп: от 18 до 55 лет и старше.

В списке самых популярных российских фильмов XXI века также присутствует социальная драма Андрея Звягинцева "Левиафан", историко-биографический художественный фильм "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого, а также работы Павла Лунгина и Алексея Балабанова.

Ранее мы писали, что "Любовь и голуби" стал самым популярным советским фильмом на YouTube.

Видео: YouTube/Central Partnership