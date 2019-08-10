Это кинолента "Любовь и голуби".

Эксперты назвали самый популярный советский фильм на YouTube. Об этом сообщают в пресс-слжбе "Мосфильма".

Так, самым популярным фильмом в YouTube стал фильм "Любовь и голуби". Киноленту посмотрели на видеохостинге "Мосфильма" с 2011 года 20 миллионов раз. Кроме того, согласно исследованиям "Любовь и голуби" в 2017 году признан самой популярной кинолентой на российском телевидении. Число смотревших фильм по телевизору составило 8,7% россиян.

Также в тройку лидеров вошли такие фильмы, как "Иван Васильевич меняет профессию"- 18,9 миллиона просмотров и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" - 18 миллионов просмотров.

Напомим, что советская лирическая комедия "Любовь и голуби" вышла в свет 1984 году.

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Видео:Киноконцерн "Мосфильм"