Disney показал актерский состав ремейка "Леди и Бродяга"

В американской версии “Леди” озвучит Тесса Томпсон.

В пятницу, 9 августа, Disney представил актерский состав ремейка "Леди и Бродяга". Как сообщают СМИ, фильм выйдет на стриминговом канале компании.

В американской версии "Леди" озвучит Тесса Томпсон, а "Бродягу - Джастин Теру, который известен по киноленте "Американский психопат". Также других персонажей мультфильма озвучивают Сэм Эллиотт, Жанель Моне, Эшли Дженсен, Бенедикт Вонг и другие. Стоит обратить внимание, что герою по имени "Джок" поменяли пол. Какие еще изменения ждут классику Disney неизвестно.

Напомним, что оригинальный мультфильм "Леди и Бродяга" вышел в 1955 году.

Ремейк выйдет в 2020 году.

Ранее мы сообщали о том, что компания Lego выпустит набор конструктора к 25-летию сериала "Друзья".

Видео и фото: Barny Bear, киноафиша