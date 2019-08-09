Компания Lego выпустит набор конструктора к 25-летию сериала "Друзья"

В набор Lego Ideas:Central Perk войдут фигурки Рэйчел Грин, Росса Геллера, Чендлера Бинга, Моники Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе и Гюнтера.

В пятницу, 9 августа, стало известно о том, что Lego выпустит набор конструктора к 25-летию сериала "Друзья". Соответствующая информация опубликована на официальной станице компании.

Известно, что конструктор повторит кофейню, в которой главные герои сериала любили проводить время вместе. В набор Lego Ideas:Central Perk войдут фигурки Рэйчел Грин, Росса Геллера, Чендлера Бинга, Моники Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе и Гюнтера.

Набор поступит в магазины 1 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что Fox показали трейлер сериала про сына серийного убийцы, ставшего детективом.

Видео:Lego/Twitter