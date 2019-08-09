Fox показали трейлер сериала про сына серийного убийцы, ставшего детективом

Премьера первого эпизода запланирована на 23 сентября.

Телеканал Fox выпустил первый трейлер криминального телесериала "Блудный сын". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии.

По сюжету главный герой Малькольм Брайт устраивается на работу в полицию и открывает в себе необычный талант. Герой способен в точности воспроизвести детали преступления, лишь взглянув на место происшествия. С ужасом он понимает, что этот дар передался ему от отца, который отбывает наказание за серийные убийства. После очередной смерти ему предстоит обратиться к нему за помощью и параллельно попытаться наладить отношения.

Главные ролик в сериале сыграли Том Пэйн, Майкл Шин, Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс и другие. Премьера первого эпизода запланирована на 23 сентября.

Видео: Fox