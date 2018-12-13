IIHF: ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге

Череда побед продолжается: вчера наша сборная обыграла команду США в полуфинале чемпионата мира.

В пятницу, 24 мая, в Братиславе состоялся Конгресс международной федерации хоккея (IIHF). Спортивные функционеры приняли решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Петербурге в 2023 году.

Об этом объявил глава ИИХФ Рене Фазель.

Игры первенства пройдут в СКК "Петербургский" и в Ледовом дворце. Известно, что в хозяевами чемпионата в 2024 году стали чешские города Прага и Острава, а ЧМ-2025 состоится в Швеции и Дании.

Напомним, в эти дни в Братиславе проходит ЧМ-2019 по хоккею. Вчера сборная России обыграла американцев со счетом 4:3. Соперниками нашей сборной в полуфинале станет команда Финляндии.

Фото и видео: IIHF