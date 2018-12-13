Сборная России по хоккею победила команду США

Матч завершен со счетом 4:3.

Сборная России победила команду США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею. Матч завершен со счетом 4:3.

Счет был открыт уже на 68-й секунде. Так, нападающий россиян Никита Гусев сыграл на добивании. После на 16-й минуте российская сборная получила преимущество благодаря отличному броску защитника Михаила Сергачёва в большинстве. Следующий гол забил Капризов, 41:31, а на 48-й минуте встречи отличился Григоренко.

Теперь российская сборная вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

Отметим, что матч, который прошел на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.

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Фото:хоккей Россия/twitter