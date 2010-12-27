Градсовет одобрил возможность сноса СКК "Петербургский"

К обсуждению проекта реконструкции здания не возвращались несколько месяцев.

В среду, 28 августа, Градостроительный совет Петербурга согласился с возможностями сноса спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" и строительства нового здания в Московском районе. При этом облик возможной постройки должен быть согласован с горожанами. Об этом сообщил "Интерфакс" с ссылкой на главу Комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева.

На данный момент к проекту реконструкции не возвращались несколько месяцев. Также неизвестно, когда Градсовет будет рассматривать проекты нового сооружения. Если новое здание все-таки будут строить, то его архитектура не должна копировать нынешний СКК. Оно должно нести черты петербургского стиля и не нарушать контекст. По словам Григорьева, до чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году, еще достаточно времени для возведения нового спортивно-концертного комплекса. Он отметил, что Ледовый дворец построили всего за год.

Напомним, что обсуждать реконструкцию СКК "Петербургский" начали в ноябре 2018 года. Тогда приняли решение о частичном сохранении здания.

Напомним, что пока Градсовет обсуждал возможность сноса, петербуржцы вышли на массовый пикет в защиту СКК "Петербургский".

Фото: Википедия