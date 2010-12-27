Архитекторы просят признать СКК памятником культуры

В этом случае его нельзя будет снести.

СКК "Петербургский" может стать объектом культурного наследия. Союз архитекторов и городское отделение Всероссийского общества охраны памятников подали соответствующее ходатайство в администрацию Петербурга.

СПбГО ВООПИиК и Союз архитекторов Санкт-Петербурга подали в КГИОП Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – Спортивно-концертного комплекса имени В.И. Ленина. СПбГО ВООПИиК и Союз архитекторов Санкт-Петербурга

Если в Смольном согласятся и СКК признают памятником, снести его уже будет нельзя. В 2023 году в комплексе должны будут проходить матчи ЧМ по хоккею. Ранее было подписано соглашение о реконструкции здания.

Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании КГИОП.

Ранее на Piter.TV: СКК "Петербургский" закроют из-за претензий со стороны петербургского МЧС.

Фото: Википедия / Alex "Florstein" Fedorov​​​​​​​