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Архитекторы просят признать СКК памятником культуры
Сегодня, 10:43
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nastya960

Архитекторы просят признать СКК памятником культуры

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В этом случае его нельзя будет снести.

СКК "Петербургский" может стать объектом культурного наследия. Союз архитекторов и городское отделение Всероссийского общества охраны памятников подали соответствующее ходатайство в администрацию Петербурга.

СПбГО ВООПИиК и Союз архитекторов Санкт-Петербурга подали в КГИОП Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – Спортивно-концертного комплекса имени В.И. Ленина.

СПбГО ВООПИиК и Союз архитекторов Санкт-Петербурга

Если в Смольном согласятся и СКК признают памятником, снести его уже будет нельзя. В 2023 году в комплексе должны будут проходить матчи ЧМ по хоккею. Ранее было подписано соглашение о реконструкции здания.

Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании КГИОП.

Ранее на Piter.TV: СКК "Петербургский" закроют из-за претензий со стороны петербургского МЧС.
Фото: Википедия / Alex "Florstein" Fedorov​​​​​​​

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Теги: воопиик, кгиоп, скк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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