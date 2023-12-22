Градозащитники Петербурга обратятся в суд по поводу решения о выборах в ВООПИиК

Суд частично удовлетворил требования истцов 12 января 2024 года.

Отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в Петербурге намерено оспорить решение Октябрьского районного суда о признании недействительными выборы руководящих органов общества в Северной столице, которые состоялись летом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба городской организации.

Суд частично удовлетворил требования истцов 12 января 2024 года. Они не согласны с решениями, принятыми на внеочередной конференции Петербургского городского отделения ВООПИиК, поскольку считают их необоснованными. Выборы в новое руководство проводились на Центральным советом ВООПИиК в соответствии с действующим уставом организации, уверены её представители.

Поскольку решение первой инстанции не вступило в законную силу, члены отделения будут пытаться обжаловать его. При этом активисты напомнили, что работа ВООПИиК проходит в штатном режиме. Руководящие органы, избранные на внеочередной конференции, продолжают свою деятельность, а проекты реализуются в полном объёме.

Ранее мы сообщили о том, что метро Петербурга осталось без американского ПО.

Фото: ВКонтакте / Старый Петербург