Выборы ВООПИиК в 2022 году признаны недействительными

Истцы обратились в суд, чтобы оспорить результаты конференции, которая состоялась в июне 2022 года.

В результате проведенного судебного разбирательства результаты выборов руководства петербургского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) признаны недействительными. Соответствующее решение вынес Октябрьский суд Северной столицы, сообщил telegram-канал общества защиты памятников "Старый Петербург".

Истцы обратились в суд, чтобы оспорить результаты конференции ВООПИиК, которая состоялась в июне 2022 года. На мероприятии от работы отстранили ряд градозащитников, а на пост председателя был избран Антон Иванов.

На суде стало известно о том, что накануне конференции в региональное отделение были приняты 219 новых членов. Предполагается, что это произошло с нарушением установленной процедуры при поддержке председателя центрального совета ВООПИиК Артема Демидова. В результате таких действий были признаны недействительными результаты выборов делегатов из нескольких местных отделений.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном задумались об изменении принципов охраны исторических зданий.

Фото: Piter.TV