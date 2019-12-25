В Смольном задумались об изменении принципов охраны исторических зданий

Специалисты КГИОП предложили классифицировать дома-памятники в Петербурге на три вида. Однако не все согласны с идей ведомства в профессиональном сообществе.

Парламентариям ЗакСа Северной столицы предстоит рассмотреть новые методы защиты исторических зданий, поскольку в Смольном пока не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. Об этом пишет РБК.

Напомним, что специалисты КГИОП предложили классифицировать дома-памятники в Петербурге на три вида: ценные средовые, средовые и несредовые объекты. К каждой из категорий предложили выработать особый подход.

Однако не все согласны с идей ведомства в профессиональном сообществе. Так, зампредседателя общества по защите памятников "Старый Петербург" Александр Кононов, считает, что инициатива КГИОП является слишком радикальной. Он напомнил, что в Петербурге уже действует принцип охраны зданий, который учитывает их историческую последовательность, включая дореволюционные сооружения. Владелец и исполнительный директор ГК "Реновация" Ян Бобрышев подчеркнул значимость оценки каждого исторического здания и отметил, что неизбежно найдутся недовольные любым законом лица, а идеальный документ для защиты исторических зданий создать невозможно.

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Фото: citywalls (opogan)