В КГИОП планируют изменить принципы охраны исторических зданий Петербурга

Чиновники предлагают рассматривать три категории исторических зданий.

КГИОП Петербурга намерен модернизировать систему охраны исторических зданий города. Об этом сообщает РБК.

Чиновники предлагают рассматривать три категории исторических зданий: ценные средовые объекты, средовые и несредовые объекты. Для каждой из категорий разработают индивидуальные правила обращения. По словам генерального директора ГК "Реновация" Яна Бобрышева, инициативу можно назвать позитивной, если она действительно поможет сохранению исторического облика Северной столицы.

До конца недели в Петербурге закончатся общественные обсуждения предложений на эту тему, а затем законопроект будет обсуждаться в профессиональном сообществе. На финальном этапе его рассмотрят парламентарии ЗакСа.

Ранее мы сообщили о том, что почти 400 исторических зданий могут снести в центре Петербурга.

Фото: КГИОП