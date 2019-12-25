Почти 400 исторических зданий могут снести в центре Петербурга

Исторические дома были разделены на ценные средовые, средовые и несредовые.

Комитет по охране памятников (КГИОП) Северной столицы разместил историко-культурную экспертизу поправок к закону о разделении исторических зданий на ряд категорий. Согласно тексту документа, ряд 389 объектов могут пойти под снос.

Так, исторические дома были разделены на ценные средовые, средовые и несредовые. Именно последняя категория находится в зоне риска по сносу. В том числе, в списке несредовых оказалось пять зданий на Невском проспекте.

Как уточняют представители ведомства, здания, которые не отнесены к какой-либо из категорий в связи с недостаточной их изученностью, сохраняют статус исторических только при условии, если они были построены до 1917 года. Инициативу продолжат рассматривать в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП борется за сохранение исторических построек "Самсона".

Фото: Piter.TV