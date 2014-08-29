КГИОП борется за сохранение исторических построек «Самсона»

Смольный обжаловал решение суда о судьбе корпусов бывшего предприятия «Самсон» на Московском шоссе.

КГИОП обжаловал решение суда по поводу судьбы построек бывшего предприятия "Самсон" на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Комитет считает, что здания должны быть сохранены и отреставрированы. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал председатель ведомства Сергей Макаров.

Также стала известна судьба быков, украшавших въезд на территорию завода со стороны шоссе. Они будут перенесены в другое место, так как здания завода будут снесены.

Ранее сообщалось, что площадь жилой застройки бывшего мясокомбината "Самсон" решили увеличить вдвое.

Фото: Piter.TV