Площадь жилой застройки бывшего мясокомбината "Самсон" решили увеличить вдвое

Сейчас площадь разрешённой жилой застройки на территории "Самсона" равна 40 из общих 165 га.

Правительство Северной столицы решило увеличить площадь жилой застройки на территории бывшего мясокомбината "Самсон" в 2 раза. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Изменения утвердили по просьбе жителей Московского района, автодилеров и виноторговцев. Сейчас площадь разрешённой жилой застройки на территории "Самсона" равна 40 из общих 165 га. Речь идёт о кварталах вдоль Среднерогатской улицы, которые уже обильно застроены жильём. Ещё примерно 30 га вдоль Московского шоссе относятся к общественно-деловой зоне, о оставшиеся территории имеют отношение к производственным или многофункциональным зонам. Строительство жилых домов в зоне последних не разрешается.

Согласно новому генплану Петербурга, планировалось сокращение производственной зону и увеличение общественно-деловой зоны, жильё в пределах которой может занимать до 50% общего объёма застройки. Согласно решению комиссии, в жилую зону будет включено ещё примерно 30 га территории квартала. В том числе, жильё рарешат возводить в северной части у автосалонов группы "Автопродикс" и на центральном участке.

Ранее мы сообщили о том, что участок на Муринской дороге застроят жильём для более 10 тысяч человек.

Фото: Piter.TV