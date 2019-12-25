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Участок на Муринской дороге застроят жильём для более 10 тысяч человек
Сегодня, 12:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Участок на Муринской дороге застроят жильём для более 10 тысяч человек

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Помимо жилого комплекса застройщик должен будет также возвести образовательное учреждение, детский сад и спортивный комплекс.

Компания ООО "Ридекс" построит жилье на участке земли в районе Муринской дороги, сообщил "Деловой Петербург". Стоимость проекта сейчас оценивается в 17 миллиардов рублей.

Помимо жилого комплекса застройщик должен будет также возвести образовательное учреждение, детский сад и спортивный комплекс. Компания ещё 2 года назад купила данный участок площадью более десяти гектаров.  Ранее этот земля находилась в собственности ООО "Бигбокс", которое развивало закрывшуюся сеть "Ряды".

В новых жилых домах смогут проживать более 10 тысяч человек. Общая площадь комплекса может составить 170 тысяч квадратных метров.

Ранее на Piter.tv: С начала года более 200 семей с детьми-инвалидами получили жилье в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: жилье, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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CowScoog Utedydrype
Сегодня 12:47

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