С начала года более 200 семей с детьми-инвалидами получили жилье в Петербурге

Всего на эти цели выделено 2,34 млрд рублей.

В Петербурге с начала года 201 семья с детьми-инвалидами получила социальные выплаты на приобретение или строительство нового жилья на общую сумму 2,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Всего на эти цели выделено 2,34 млрд рублей. В 2023-м город планирует помочь 225 семьям. Выдача свидетельств продолжается.

Список пополняется семьями, которые подали заявление в Горжилобмен по данной категории до 29 июля. Кроме того, подготавливается дополнительное включение в свободный список.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 633 семьи из "общей очереди" получили соцвыплаты на покупку нового жилья.

Фото: Piter.TV