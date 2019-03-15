Трем семьям с детьми-инвалидами выдали сертификаты на покупку жилья

Документы вручил председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.

В четверг, 3 декабря, в Петербурге вручили сертификаты на покупку жилья трем семьям с детьми-инвалидами. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Документы вручил председатель Жилищного комитета Виктор Борщев. Отмечается, что новая программа предусматривает 100% оплату приобретаемого жилья из расчета 18 квадратных метров на человека. То есть средний размер выплаты составляет порядка 4 миллионов на семью. Борщев пояснил, что семья подает заявление в администрацию района и выбирает программу. Далее в комитет поступают списки и принимается решение.

Новую программу приняли летом 2020 года. Смольный планирует выделять по 325 миллионов в год. Сумма в бюджете заложена на три года вперед для обеспечения программы. Благодаря этому жилищные условия помогли улучшить 66 семьям.

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